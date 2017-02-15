Нетаньяху и Трамп обсудили израильско-палестинский конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что установление мира с палестинцами возможно только на двух условиях. Выступая в среду на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Вашингтоне, Нетаньяху подчеркнул, что, во-первых, Палестинская автономия должна признать израильское государство, а во-вторых, Израиль должен полностью контролировать безопасность на Западном берегу Иордана – при любом варианте мирного договора.

Кроме того, Нетаньяху приветствовал жесткую политику Трампа в отношении Ирана.

Трамп, со своей стороны, выразил готовность продолжать усилия по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта, но подчеркнул, что окончательный мирный договор могут заключить только сами Израиль и Палестинская автономия. Американский президент выразил также мнение, что принцип "двух государств" не является единственным вариантом решения израильско-палестинской проблемы.

Ранее в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал не отказываться от идеи "двух государств" при урегулировании на Ближнем Востоке, то есть от договоренности создать независимое палестинское государство, с которым будет сосуществовать Израиль.