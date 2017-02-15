В Баку встречаются начальники генштабов США и России

В Баку 16 февраля состоится встреча главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на Пентагон, речь пойдет о новых "агрессивных военных маневрах России" и последних сообщениях о контактах российской разведки с помощниками Дональда Трампа во время его президентской кампании.

Агентство ТАСС, со своей стороны, сообщает, ссылаясь на Минобороны России, что будут обсуждаться перспективы военного взаимодействия в кризисных регионах мира, а также вопросы предотвращения инцидентов, "связанных с военной деятельностью".

США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма.

Последний раз начальник Генштаба России и председатель Объединённого комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе в рамках заседания двусторонней рабочей группы по военному сотрудничеству. Работа группы была также приостановлена по инициативе Вашингтона в связи с событиями на Украине.

