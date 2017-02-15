"Бавария" и "Реал" одержали победы в плей-офф Лиги чемпионов

Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Бавария" в Мюнхене разгромила "Арсенал" 5:1. Голы забили: у "Баварии" – Роббен, Левандовски, Тиагу Алькантара (2), Мюллер, у "Арсенала" – Санчес.

В другой матче "Реал" на своем поле выиграл у "Наполи" 3:1. Голы забили: у "Реала" – Бензема, Кросс, Каземиру, у "Наполи" – Инсиньо.

Ответные матчи состоятся 7 марта.