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Новости - спорт

"Бавария" и "Реал" одержали победы в плей-офф Лиги чемпионов

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Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Бавария" в Мюнхене разгромила "Арсенал" 5:1. Голы забили: у "Баварии" – Роббен, Левандовски, Тиагу Алькантара (2), Мюллер, у "Арсенала" – Санчес.

В другой матче "Реал" на своем поле выиграл у "Наполи" 3:1. Голы забили: у "Реала" – Бензема, Кросс, Каземиру, у "Наполи" – Инсиньо.

Ответные матчи состоятся 7 марта.

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