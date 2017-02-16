Дональд Трамп и котлеты по-крымски

Доброе утро!

Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко заметил, что в столовой МИД России в Москве котлеты по-киевски переименовали в котлеты по-крымски.

В ответ пользователь @MID_RF опубликовал рецепт котлет по-крымски от повара Алексея, который ничем не отличается от традиционного рецепта котлет по-киевски. Такова, видимо, специфика мидовского юмора.

В политическом же плане “котлеты по-крымски” выглядят так:

В ответ на вчерашнее заявление пресс-секретаря Белого Дома о том, что президент США Дональд Трамп ждет возвращения Крыма Украине, представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в попытке разрушить "создававшееся веками общее российско-украинское историческое, культурное и цивилизационное пространство", а председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Трампу “выполнять предвыборную программу”.

Дональда Трампа больше беспокоят высказываемые в США обвинения в попустительстве России, поэтому он сочинил такой твит: “Россия ЗАБРАЛА Крым при Обаме. Был ли Обама слишком мягок с Россией?”.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сказал, что США намерены говорить с Москвой “с позиции силы”.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, живущий теперь в Киеве и объявленный в России в федеральный розыск, сказал в интервью “Громадське”, что Сурков выступал против присоединения Крыма к России, а “за” был, по сути, только “один человек”.

Вице-глава российского правительства в Крыму задержан за взятку в 27 млн. рублей.

Переходим к “котлетам по-донбасски”:

Расследовательская группа Bellingcat назвала имя отставного российского офицера, якобы доставившего на восток Украины ракетную установку "Бук", из которой предположительно был сбит малайзийский лайнер "Боинг" MH17. Сергей Николаевич Дубинский использовал позывной “Хмурый”. Живет в Ростовской области. Подробно – здесь.

Правительство Украины ввело чрезвычайные меры в энергетике, премьер Гройсман предупредил о возможных отключениях тепла и света. Причина – акции украинских активистов, с конца января блокирующих поставки угля с территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. Брифинг Сайдика в Минске пытались сорвать четверо молодых людей, называвших себя представителями “Другой России” и требовавших от Москвы прекратить переговоры и разорвать дипотношения с Киевом.

Русская кухня. В России сменился очередной губернатор (на этот раз Карелии). Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых поместили в больницу “Матросской тишины”.





Суды и следствия. Приостановлено расследование нападения на микроавтобус с журналистами в Ингушетии; у одного из адвокатов обвиняемого в убийстве Бориса Немцова украли материалы дела, а машину другого адвоката обстреляли.

Забота о детях. Роскомнадзор потребовал от Навального удалить предвыборный ролик, в котором обещания “Единой России” образца 2002 года сравниваются с реальностью. По словам Навального, Роскомнадзор считает, что содержание видео вредит здоровью детей. В правительстве России не поддержали законопроект депутата Рашкина о запрете на обучение детей чиновников за рубежом. Потому что он ограничивает конституционное право несовершеннолетних граждан РФ на образование.

В Малайзии задержали двух женщин, якобы причастных к убийству Ким Чен Нама – единокровного брата северокорейского лидера. Малайзия отказалась выдать КНДР тело убитого.

Сегодня в Астане пройдет пленарное заседание по сирийскому урегулированию с участием всех сторон. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура лично в Астану не приедет – он будет проводить переговоры с Лавровым в Москве. CNN утверждает, что Пентагон рассматривает возможность введения в Сирию сухопутных американских войск.

И снова в США, где – после отставки Майкла Флинна – продолжается шум вокруг “русских связей” в ближайшем окружении президента Трампа. The New York Times, CNN и Washington Post, ссылаясь на источники в нынешней и прежней администрациях, утверждает, что приближенные Трампа (конкретно называются только бывший глава кампании Пол Манафорт и ушедший в отставку Флинн) на протяжении прошлого года поддерживали тесные контакты с представителями российских спецслужб. Манафорт и Флинн все отрицают, Песков тоже, хотя еще несколько дней назад замглавы российского МИД Сергей Рябков говорил, что контакты с представителями Трампа действительно были. Дональд Трамп в ответ обрушился на американские спецслужбы, которые “незаконно” информируют “загибающиеся” медиа.

В ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп призвал Израиль повременить с созданием еврейских поселений на палестинских территориях (чем вызвал одобрение палестинцев), но в то же время сказал, что принцип “двух государств” не является единственным возможным решением израильско-палестинской проблемы (чем вызвал гнев палестинцев).

В России на американского президента тоже реагируют неоднозначно. Активисты НОД, например, провели пикет у здания “России Сегодня” в Москве, в ходе которого требовали от агентства сказать “нет культу Трампа” в российских СМИ и обвинили Дмитрия Киселева в “трампоманстве” и “прислужничестве” США. Кто бы мог подумать.

Впрочем, для подумать существуют три ссылки:

В марте выйдет новый роман Владимира Сорокина, речь в нем пойдет о книгах. В светлом будущем, которое наступит после “нового средневековья”, их снова станут ценить – потому что поймут, что приготовленные на книгах блюда отличаются особо тонким вкусом. Пока book’n’grill еще не в моде, читайте интервью с куратором книжного аукциона Анатолием Гостевым. Он подтверждает: букинистический бум не за горами, но каре ягненка на сборнике с автографом Мандельштама обойдется недешево.

Теперь об антологии блокадной ленинградской поэзии, вышедшей на английском в США: “Я дурак, я дерьмо, я калека, / Я убью за колбасу человека. / Но пустите нас, пожалуйста, в двери, / Мы давно уже скребемся, как звери. / Я ж страдаю, палачи, / Недержанием мочи!” Читайте интервью с составителем, поэтом и исследователем блокады Полиной Барсковой.

И раз уж речь зашла о Ленинграде, то вот интервью Дмитрия Волчека с Марией Ценнстрём, шведкой с русскими корнями, автором фильма “Последние дни Ленинграда”, над которым она работала 30 лет: “От бедности рождаются разные решения. Для киношного человека богатая жизнь не особенно интересна, она одинаковая во всех странах”.

Искренне ваши,

Семь-сорок