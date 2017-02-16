Дональд Трамп и котлеты по-крымски

Все, что нужно знать рано утром 16 февраля
Доброе утро!
Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко заметил, что в столовой МИД России в Москве котлеты по-киевски переименовали в котлеты по-крымски.
В ответ пользователь @MID_RF опубликовал рецепт котлет по-крымски от повара Алексея, который ничем не отличается от традиционного рецепта котлет по-киевски. Такова, видимо, специфика мидовского юмора.
В политическом же плане “котлеты по-крымски” выглядят так:
Переходим к “котлетам по-донбасски”:
Русская кухня. В России сменился очередной губернатор (на этот раз Карелии). Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых поместили в больницу “Матросской тишины”.
Суды и следствия. Приостановлено расследование нападения на микроавтобус с журналистами в Ингушетии; у одного из адвокатов обвиняемого в убийстве Бориса Немцова украли материалы дела, а машину другого адвоката обстреляли.
Забота о детях. Роскомнадзор потребовал от Навального удалить предвыборный ролик, в котором обещания “Единой России” образца 2002 года сравниваются с реальностью. По словам Навального, Роскомнадзор считает, что содержание видео вредит здоровью детей. В правительстве России не поддержали законопроект депутата Рашкина о запрете на обучение детей чиновников за рубежом. Потому что он ограничивает конституционное право несовершеннолетних граждан РФ на образование.
В Малайзии задержали двух женщин, якобы причастных к убийству Ким Чен Нама – единокровного брата северокорейского лидера. Малайзия отказалась выдать КНДР тело убитого.
Сегодня в Астане пройдет пленарное заседание по сирийскому урегулированию с участием всех сторон. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура лично в Астану не приедет – он будет проводить переговоры с Лавровым в Москве. CNN утверждает, что Пентагон рассматривает возможность введения в Сирию сухопутных американских войск.
И снова в США, где – после отставки Майкла Флинна – продолжается шум вокруг “русских связей” в ближайшем окружении президента Трампа. The New York Times, CNN и Washington Post, ссылаясь на источники в нынешней и прежней администрациях, утверждает, что приближенные Трампа (конкретно называются только бывший глава кампании Пол Манафорт и ушедший в отставку Флинн) на протяжении прошлого года поддерживали тесные контакты с представителями российских спецслужб. Манафорт и Флинн все отрицают, Песков тоже, хотя еще несколько дней назад замглавы российского МИД Сергей Рябков говорил, что контакты с представителями Трампа действительно были. Дональд Трамп в ответ обрушился на американские спецслужбы, которые “незаконно” информируют “загибающиеся” медиа.
В ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп призвал Израиль повременить с созданием еврейских поселений на палестинских территориях (чем вызвал одобрение палестинцев), но в то же время сказал, что принцип “двух государств” не является единственным возможным решением израильско-палестинской проблемы (чем вызвал гнев палестинцев).
В России на американского президента тоже реагируют неоднозначно. Активисты НОД, например, провели пикет у здания “России Сегодня” в Москве, в ходе которого требовали от агентства сказать “нет культу Трампа” в российских СМИ и обвинили Дмитрия Киселева в “трампоманстве” и “прислужничестве” США. Кто бы мог подумать.
Впрочем, для подумать существуют три ссылки:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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