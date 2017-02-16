Экс-депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Михеев объявлен в федеральный розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве. Об этом в четвергпишет "Коммерсантъ".

Обвинительное заключение по делу было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем в декабре. Однако оно не может быть передано в суд, пока его не изучит и не подпишет сам Михеев, сообщили изданию в Волгоградском областном суде.

Уголовное дело против Михеева было возбуждено в 2013 году, после того, как Госдума дала согласие снять с него неприкосновенность. Экс-депутата обвиняют в попытке хищения более двух миллиардов рублей у Промсвязьбанка через фиктивные договоры, который в 2008 году купил принадлежавший Михееву Волгопромбанк.

Получить комментарии от экс-депутата "Коммерсанту" не удалось. На официальном сайте "Справедливой России" по Волгоградской области опубликовано заявление Михеева, в котором говорится, что уголовные дела и расследования против него велись незаконно.

Накануне Следственный комитет сообщил, что в федеральный розыск по делу о мошенничестве объявлен бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Его заподозрили в рейдерском захвате здания в центре Москвы стоимостью в пять миллионов долларов.