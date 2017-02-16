СМИ: экс-глава Карелии Худилайнен хотел сохранить свой пост

Ушедший накануне в отставку глава Карелии Александр Худилайнен не хотел покидать свой пост и просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Об этом в четверг пишет "Коммерсантъ".

По словам собеседников издания, Худилайнен намеревался баллотироваться на выборах в сентябре и обратился к Нарышкину, который ранее "способствовал его карьере».

Однако Нарышкин помочь не смог, так в администрации президента были настроены на отставку главы Карелии, пишет газета. Худилайнен возглавлял Карелию с 2012 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента за срыв программы переселения из аварийного жилья.

Глава Карелии объявил о досрочном сложении полномочий в среду. При этом он заявил, что его решение не идти на выборы было обдуманным и взвешенным. В то же время ещё неделю назад его пресс-служба опровергала, появившуюся в СМИ информацию о его отставке в ближайшее время.

Всего с начала 2017 года в отставку ушли уже пять глав российских регионов.