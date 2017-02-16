В Конгрессе требуют расследования отношений Трампа с Россией

Ведущие законодатели США снова поставили под сомнение отношения между Россией и помощникам президента Дональда Трампа. Причем, число республиканцев, интересующихся этим вопросом, возрастает.

Республиканские и Демократические лидеры юридического комитета сената попросили генерального прокурора США Джеффа Сешонса и директора ФБР Джеймса Коми 15 февраля предоставить документы и провести брифинг в отношении деталей отставки Майкла Флинна, советника по национальной безопасности, который оставил свой пост после того,как стало известно, что он обсуждал санкции США против России с послом РФ Сергеем Кисляком до вступления в должность помощника.

Ссылаясь на сообщения о том, как Федеральное бюро расследований и Министерства юстиции были вовлечены в события, приведшие к уходу Флинна, сенаторы Чак Грассли и Дайан Файнштейн заявили, что в связи с этим имеются "существенные вопросы" по поводу переговоров Флинна с российскими официальными лицами.

К давлению на Белый дом присоединился председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер, который был сторонником Трампа. Коркер заявил, что проблема России угрожает повестке дня Трампа по иностранным делам и по внутренним вопросам таким, как здравоохранение и налоговая политика. Он поставил под сомнение, способна ли администрация к стабильной работе и сказал, что Флинн должен дать показания перед Конгрессом.

"Давайте получим все, что касается вопроса о России, как можно скорее," - заявил Коркер в программе телеканала MSNBC. "Возможно, есть проблема, которая, очевидно, идет гораздо глубже, чем то, что мы сейчас подозреваем."

Сенатор Линдси Грэм, который соперничал с Трампом за выдвижения на пост президента в прошлом году, призвал к более широкому двухпартийному расследованию конгресса, которое будет проведено вновь сформированным специальным комитетом, а не существующими комитетами Конгресса, если выясняется, что в президентскую кампанию Трампа общался с россиянами.

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн не исключил независимое расследование, но сказал, что он и другие законодатели "должны выяснить, много базовой информации" в первую очередь о переговорах Флинна и о предполагаемых контактах между российскими официальными лицами и людьми Трампа.