В Коннектикуте озабочены появлением корабля-разведчика РФ у берегов штата

Конгрессмены США от штата Коннектикут выражают озабоченность в связи с сообщениями о том, что российский корабль-разведчик подошелк военно-морской базе подводных лодок в этом штате.

Сенаторы Ричард Блюменталь и Крис Мерфи, а также член палаты представителей Джо Кортни 15 февраля осудили то, что они назвали "ростом агрессии" со стороны России.

Представитель министерства обороны России заявил, что военный корабль "работает в международных водах восточного побережья США". Судно, как сообщается, ранее сделало заход в порт на Кубе и после этого было обнаружено у побережья штата Делавэр. Кортни сказал, что судно позже было обнаружено примерно в 30 милях от базы подводных лодок в Гротон, штат Коннектикут.

ВМС США проводит подобные операции сбора разведывательной информации в отношении российских военных объектов, таких, как базы подводных лодок, из международных вод.

Конгрессмены-демократы призывают президента-республиканца Дональда Трампа ответить на действия России.