С оправданных по делу "приморских партизан" взяли подписку о невыезде

Приморский краевой суд взял подписку о невыезде с Алексея Никитина и Вадима Ковтуна, ранее оправданных присяжными по делу так называемых "приморских партизан", написала в своем Твиттере активист Юлия Жукович.

Она уточнила, что сторона обвинения требовала для Никитина и Ковтуна заключения под стражу сроком на шесть месяцев, а новая комиссия присяжных не была собрана из-за низкой явки.

26 декабря 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам дела "приморских партизан" по эпизоду об убийстве жителей Кировского района края в 2009 году.

В июле Никитин и Ковтун были освобождены в зале суда, а остальные продолжили отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Основное обвинение против "партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.