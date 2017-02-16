Президент Азербайджана встретился с американским генералом Данфордом

В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Об этом сообщила Администрация президента Азербайджана.

Азербайджанские чиновники сказали, что Алиев обсудил с высокопоставленным американским военным вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, вклад Баку в международные усилия по поддержанию мира в Афганистане, а также совместную деятельность в энергетической безопасности и обороне.

Ранее сообщалось, что Данфорд также планирует встретиться с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым 16 февраля в Баку.

В заявлении офиса Данфорда 15 февраля говорится, что повестка дня встречи будет направлена на обсуждение "текущего состояния американо-российских военных отношений и важность поддержания последовательной и четкой связи между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов".

Государственный США Рекс Тиллерсон также должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 16 февраля в Бонне, Германия.