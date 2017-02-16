Суд признал "порочащей" информацию о пытках в ИК-5 в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд признал сообщения о пытках в колонии №5 в Нижнем Тагиле "порочащими деловую репутацию" этого исправительного учреждения. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, сообщает "Медиазона".

О пытках в ИК-5 в Нижнем Тагиле сообщалось на сайте "Правозащитники Урала". В октябре прошлого года суд признал информацию о садистских методах работы сотрудников колонии "порочащими" их репутацию и обязал правозащитников выплатить по 300 тысяч рублей трем служащим Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы уменьшил сумму выплаты до 70 тысяч рублей на каждого из трех сотрудников колонии, признав таким образом, что информация о пытках в исправительном учреждении является "порочащей деловую репутацию".

"Медиазона" отмечает, что в июне 2016 года сотрудники ИК-5 в Нижем Тагиле подали в суд на осужденного Сергея Гореванова – его обвинили в "ложном доносе" после того, как он, не выдержав издевательств, воткнул себе в живот обломок столовой ложки.