Надолго и всерьез

В России 10% самых богатых людей прибрали к рукам 89% национального богатства страны. Дело за малым – объяснить оставшимся 90%, что так и должно быть. В стране уже около 22 миллионов "официальных" бедных (чей доход ниже прожиточного минимума, а это всего 9889 рублей в месяц). Сколько же миллионов на самом деле влачат нищенское существование, остается догадываться. Зато в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в числе лидеров – глава "Газпрома" Алексей Миллер, который за год заработал 17,7 миллиона долларов (прожиточный минимум Миллер зарабатывает за 3 минуты своей жизни, что бы он в эти минуты ни делал), и глава "Роснефти" Игорь Сечин с 13 миллионами долларов (прожиточный минимум Сечин зарабатывает за 6 минут). Похоже, что у России только два союзника – нефть и газ. Но доходы от их продажи идут в карманы избранных.

В зависимости от политических и экономических реалий у элиты может быть множество объяснений, почему одним – все, а другим – ничего: от права наследования до результатов демократических выборов, от сакральности власти до финансового или интеллектуального и культурного превосходства. Чем может обосновать свое положение элита в России? Наследственного престолонаследия в стране (пока что) нет. Доверия к результатам выборов тоже. Даже сторонники власти понимают, что голосование фальсифицируется, и больше половины избирателей вообще не проявляет к выборам интереса. Ни о каком культурном и интеллектуальном превосходстве речи быть не может, в России проводится отрицательная селекция, при которой наверху оказываются лучшие из худших, и это тоже ни для кого не секрет. О том, что во власти – эффективные менеджеры, стесняются говорить даже поддерживающие власть политологи, так как результатами "эффективного управления" стали экономический кризис, обнищание, безработица, развал социальных институтов. Но элита пришла к власти всерьез и надолго, и для того, чтобы сохранить статус-кво, одной полиции и карательных институтов ей недостаточно.

Понятие "государство" часто подменяют понятием "отечество". Тождественными эти понятия не бывают никогда, но степень их расхождения характеризует отношения в обществе. В России долгие годы между государством и отечеством была пропасть, а власть и народ жили в параллельных мирах – одни тихо ненавидели, смиряясь со своим положением, другие молча презирали, отождествляя с государством самих себя, возводя личные интересы в ранг коллективных. Разговоры о нелегитимности власти и элиты были привычными как для кухонь, так и для улиц, а в обсуждении ресурсов и привилегий самыми популярными были слова "захват", "узурпация" и "присвоение", теперь исчезнувшие из лексикона даже оппозиционеров.

Сегодня же сложилась парадоксальная ситуация. И без того катастрофическое, неравенство по-прежнему растет, элита продолжает богатеть, а вся страна – беднеть, но агрессивный патриотизм сплачивает нищий народ вокруг богатой элиты. Нагнетание военной истерии становится беспроигрышным оправданием всего: и несменяемости власти, и грабительской политики, в результате которой национальное достояние оседает на анонимных счетах в зарубежных банках.

Теперь любое нарушение закона, любая несправедливость и любая ложь прикрываются "любовью к России" и "угрозой от внешних врагов". Президент решил править до конца своих дней? Так ведь "его нашей стране послал Господь" (это сказал миллиардер Ротенберг), "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" (это – тогдашний замглавы президентской администрации Вячеслав Володин), "Путин – дар божий... мы должны его просить, встать на колени, чтобы он правил государством" (а это – президент Чечни Рамзан Кадыров).

Состояние олигархов больше, чем бюджет страны? Зато они жертвуют на благотворительность, обустраивают Крым и – главное! – много говорят о любви к России. За 17 лет в России закрылись 25 500 школ и 5300 больниц? Зато открываются церкви и военно-патриотические клубы! Жена вице-премьера Игоря Шувалова тратит 40 миллионов в год на перевозку собак самолетом на выставки, зато говорит о "чести страны", которую она защищает. При этом миллионы людей в России живут хуже собак Шувалова, но никто из них не чувствует унизительного лицемерия псевдопатриотической риторики. Уже никого не возмущает, что социальную помощь для детей-инвалидов повысили на 4 рубля 20 копеек (с 758 рублей до 762,2 рубля), а зарплаты депутатов – до 800 тысяч рублей. Или что владельцы крупных компаний, связанных с природными ресурсами, не являются налоговыми резидентами страны (то есть выводят из России не только доходы, но и налоги). Или что каждая пятая яхта класса "люкс" принадлежит нашим соотечественникам (стоимость каждой – сотни миллионов долларов). Некоторые даже считают это предметом гордости.

Здесь не грех привести большую цитату из сочинений шотландского философа Дэвида Юма: "Ничто не представляется более удивительным тем, кто рассматривает человеческие дела философски, чем та легкость, с которой меньшинство управляет большинством, и то безоговорочное смирение, с которым люди отказываются от собственных мнений и аффектов в пользу мнений и аффектов своих правителей. Если мы будем исследовать, при помощи каких средств достигается это чудо, то обнаружим, что так как сила всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мнения. Поэтому правление основывается только на мнении; и это правило распространяется как на самые деспотические и диктаторские системы правления, так и на самые свободные и демократические".

От ненависти до любви к власти – путь короткий

"Элита" навязывает нам формы мышления с помощью системы образования, религии, СМИ и искусства. Ситуация с образованием в России катастрофична, но "элите", похоже, важно только, чтобы школа насаждала "патриотизм", милитаризм и православие. Религиозные институты, в первую очередь Русская православная церковь, пропагандируют покорность и принятие "любой власти от бога", легитимируя "элиту" с помощью сомнительных доктрин двухтысячелетней давности (так власть, по мнению церковников, является стеной, ограждающей от пришествия антихриста). СМИ подогревают военную истерию, бесконечно тиражируя новости со всех возможных фронтов. Очень часто заголовки не соответствуют содержанию, но так как 7 из 10 читателей дальше и не читают, то заголовок-то и есть главное. Вот недавно ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о страхе. Больше всего русские боятся войны. Только потом – роста цен и обнищания, и еще меньше – проблем со здоровьем, безработицы и семейных неурядиц. Журналисты недаром едят свой хлеб!

В отличие от советской, нынешняя власть не стремится полностью поставить культуру на службу пропаганде, не претендует на то, чтобы произведения искусства стали идеологическим орудием. Ей достаточно, чтобы таким орудием были их авторы. Сегодня общественное признание уступило место положению, делегированному и гарантированному государством (государством в понятии Макса Вебера). С помощью грантов, субсидий, госнаград и премий власть назначает писателей, режиссеров, певцов, художественных руководителей, общественных деятелей и активистов, благотворителей и всевозможных руководителей, так что это можно сравнить с дарованным дворянством, которое давалось из рук царя за конкретные заслуги. Под заслугами тут следует понимать, конечно же, лояльность, возведенную в десятую степень, сверхлояльность, граничащую с потерей лица, и постоянную, ежесекундную ее демонстрацию. Каждый "деятель" должен пройти путь от выражения поддержки официальной политики Кремля (действиями или произведениями) до публичного славословия "отца нации". Тем самым культурная прослойка легитимирует "элиту", получая официальное положение и доступ к благам.

Власть вводит и ужесточает законы, связанные с "оскорблением чувств", с государственной символикой, а также честью и достоинством первых лиц государства. Все это объясняется, конечно же, патриотизмом, любовью к родине и к ее символам. Тем самым на законодательном уровне проводится знак равенства между Россией и "элитой", честью страны и честью олигархов, любовью к родине и безоговорочной поддержкой власти. Те, кто по-прежнему возмущается неравенством, узурпацией власти и тем, что "элиту" представляют едва ли не самые беспринципные, подлые и необразованные представители нации, уже не решаются высказываться вслух и предпочитают утаивать свои убеждения. А когда одни высказывают свое мнение ("общепринятое"), а другие свое мнение (идущие вразрез с "общепринятым") замалчивают, "общепринятое" мнение очень быстро становится доминирующим и единственно верным.

От ненависти до любви к власти – путь короткий. Молчаливая неприязнь в конце концов сменяется единодушным одобрением всего, что она делает. И уже никто не задает лишних вопросов. Почему во власти эти люди, а не другие? Куда идут доходы от природных ресурсов? Почему честь страны защищают собаки вице-премьера и яхты олигархов? И что вообще будет со страной, правительство которой не имеет никакой экономической и политической программы, кроме как подольше удержаться у власти? И все без лишних слов понимают, что 10% богатых людей, прибравших к рукам 89% национальных богатств, не должны ни быть законно избранными, ни обладать какими-либо достоинствами. Они просто должны быть, и это данность. И никто уже не возмущается и не пытается что-то изменить. Легитимация элиты произошла. Эта власть пришла всерьез и надолго. По меркам наших жизней – навсегда.

Елизавета Александрова-Зорина – московский писатель и публицист