Шойгу предостерегает Пентагон от диалога с позиции силы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова улучшить связи с Пентагоном, но предостерег от диалога с "позиции силы" со стороны Вашингтона.

"Мы готовы возобновить сотрудничество с Пентагоном, но попытки построить диалог с Россией с позиции силы были бы бесполезны," - цитируют Шойгу российские новостные агентства. Заявление Шойгу было сделано в ответ на высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса, который 15 февраля заявил о необходимости продемонстрировать жесткость в отношениях с Россией.

"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить отношения сотрудничества с Москвой, но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и попросим наших дипломатов вести переговоры с позиции силы," - сказал Маттис во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Шойгу сказал, что российская сторона ожидает разъяснений по поводу позиции Пентагона.

Заявление Шойгу были сделаны за несколько часов до начала встречи генерала Джо Данфорда и Начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова в столице Азербайджана, Баку, первой встрече между старшими военнослужащими двух стран после избранияДональда Трампа президентом США.