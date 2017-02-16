В Конгрессе назвали условия для смягчения санкций в отношении РФ

В Конгресс США внесен законопроект, который позволит администрации президента страны Дональда Трампа отменить антироссийские санкции только с одобрения конгрессменов. Авторами документа являются три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо демократов. Инициатива получила название "Акт о пересмотре российских санкций".

Согласно документу, администрация президента США для смягчения санкций должна предоставить Конгрессу подтверждения того, что Москва прекратила поддержку сепаратистов на Украине. Кроме того, перед возможной отменой санкций конгрессмены хотят получить доказательства, что Россия "остановила кибератаки в отношении США". Конгрессмены также просят дать им право рассматривать возможность снятия санкций в течение 120 дней.

В начале февраля с похожей инициативой выступили американские сенаторы, в том числе влиятельные республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркивал, что санкции США против России останутся в силе до тех пор, пока Россия не "покинет Крым".