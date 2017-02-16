Суд назначил повторную экспертизу видео с возможным алиби Дадаева

Московский окружной военный суд назначил повторную экспертизу видеозаписи, которая, по мнению защиты, может служить доказательствам алиби Заура Дадаева, главного обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Дадаев был непосредственным исполнителем преступления.

Как утверждают адвокаты, на записи, сделанной видеокамерой, установленной на подъезде дома в Москве, где жил Дадаев, зафиксировано, что он не выходил из дома в период времени, когда был убит Немцов.

Эта видеозапись уже обсуждалась на предыдущих заседаниях суда. В январе судья постановил, что она не является допустимым доказательством, так как невозможно установить её достоверность. Однако на заседании суда 15 февраля адвокат Дадаева предоставил суду новую экспертизу, подготовленную специалистом некоего "Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти". Сторона обвинения и защита потерпевших вновь сочла экспертизу не заслуживающей доверия.

В четверг защитник Дадаева подал ходатайство о технической экспертизе записи, которое судья удовлетворил. Новое исследование будет проводить Институт криминалистики Центра специальных экспертиз ФСБ.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля. Всего на скамье подсудимых по этому делу находятся пять человек. Заказчиком преступления следствие считает бывшего офицера МВД Чечни Руслана Мухудинова. Соратники Немцова настаивают на необходимости допросить главу республики Рамзана Кадырова.