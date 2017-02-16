Махачкала: на встречу с главой ЦИК не пустили членов оппозиционных партий

В Махачкале полицейские не пустили представителей оппозиционных партий на выездное совещание Центральной избирательной комиссии. Как сообщает "Кавказский узел", на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой не были допущены члены "Партии ветеранов России", КПРФ, а также представитель местного отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов.

Выездное совещание Центризбиркома посвящено нарушениям в Дагестане во время выборов в Госдуму России. Памфилова ранее заявляла, что регион стал одним из самых "проблемных" во время голосования. Она также обещала встретиться со всеми, кто жаловался на нарушения в республике.

Однако, по данным "Кавказского узла", в здание "Дома дружбы" в Махачкале, где сегодня проходит совещание, пропускают только по спискам, а у всех участников собрания изымают мобильные телефоны. Кроме этого, полицейские потребовали, чтобы от здания отошли журналисты.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября. По итогам голосования "Единая Россия" получила конституционное большинство – 343 мандата. Наблюдатели заявляли о многочисленных нарушениях, связанных, в частности, с недопуском журналистов и наблюдателей на избирательные участки, а также массовым голосованием по открепительным удостоверениям.