Генсек НАТО Столтенберг: мы не хотим изолировать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг (16 февраля) на пресс-конференции на второй день встречи министров обороны НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, отметил важность диалога с Россией при сохранении "надежного сдерживания".

Столтенберг сообщил, что НАТО будет продолжать работать над диалогом с Россией. "Мы не хотим изолировать Россию. Мы не хотим новой холодной войны. Мы работаем для более конструктивных отношений с Россией, и мы будем продолжать делать именно это", – отметил он.

"Но, конечно же, наш диалог с Россией должен основываться на некоторых основных принципах, на уважении территориальной целостности всех государств в Европе, включая Украину", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, следует сочетать диалог с надежным сдерживанием. "Это урок, который мы выучили во время холодной войны – урок, который научил нас, что можно вести диалог, но в то же время иметь твердый предсказуемый подход, в том числе надежное сдерживание", – заявил генеральный секретарь НАТО.

По словам Столтенберга, развертывания НАТО являются оборонительными и соразмерными. "Мы не будем соревноваться с Россией солдатом за солдата, танком за танк или самолетом за самолет. Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить конфликт, а не в том, чтобы спровоцировать его", – подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг проинформировал о развертывании новых сил НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Четыре многонациональные боевые группы будут функционировать в полном объеме к июню 2017 года.

Отношения России и НАТО практически прервались после аннексии Россией Крыма и поддержке сепаратистов на востоке Украины.