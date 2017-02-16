НАТО обеспокоено переброской вооружений в Калининградскую область

В НАТО обеспокоены размещением Россией современных вооружений в Калининградской области. В частности, тревогу государств – членов блока вызывает доминирование российских ВВС в воздушном пространстве Балтики и то, что европейские столицы окажутся в радиусе действия российских ракет в случае возможного конфликта. Об этом в интервью Associated Press рассказал заместитель командующего авиабазы НАТО в немецком Геленкирхене Иан Тикл.

Самолеты электронной разведки НАТО регулярно совершают облеты северо-востока Польши для мониторинга воздушного пространства. В ноябре Россия разместила там береговой противокорабельный комплекс класса "Бастион" радиусом действия до 450 километров. Эта система может использоваться как против кораблей, так и против наземных целей. Также Россия перевела под Калининград ракетные комплексы "Искандер" (c радиусом до 500 километров) и зенитные ракетные системы S-400 "Триумф".

Члены союза НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с развертыванием российских вооружений в Калининграде. В Москве подчеркивают, что продолжат усиливать систему противовоздушной обороны на западном направлении в ответ на развертывание американской ПРО в Европе. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что западные страны "постоянно провоцируют" Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию.