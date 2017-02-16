Путин: ФСБ пресекла деятельность более 400 иностранных агентов

Федеральная служба безопасности пресекла за 2016 год деятельность 53 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и 386 "агентов", заявил в четверг президент России Владимир Путин. Он добавил, что активность зарубежных спецслужб не снижается, и призвал российское ведомство нейтрализовать их попытки "получить доступ к закрытым сведениям".

Президент не уточнил, агентов каких стран он имеет в виду, но подчеркнул важность восстановления отношений со спецслужбами США и стран НАТО в антитеррористической сфере.

Путин также обвинил власти Украины в "силовом решении" конфликта на Донбассе и "открытой организации диверсий", в том числе "и на территории России" – по всей видимости, имея в виду аннексированный Крым.