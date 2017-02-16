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Суд продлил арест "крымскому диверсанту" Редвану Сулейманову

Редван Сулейманов

Редван Сулейманов

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Суд в Симферополе продлил до 20 марта арест Редвану Сулейманову, которого обвиняют в соучастии в ложном сообщении о подготовке террористических актов, сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

По версии следствия, Сулейманова завербовал сотрудник украинской разведки для сбора информации о российских войсках и инфраструктуре в аннексированном Крыму. Обвинение настаивает, что летом 2016 года крымчанин позвонил в правоохранительные органы и включил аудиозапись с угрозой теракта.

Накануне адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов получил повестку из центра по противодействию экстремизму. В январе юриста, представляющего интересы крымских татар на полуострове, арестовали на 10 дней по обвинению в "публичной демонстрации нацистской символики".

Российские власти считают Редвана Сулейманова одним из так называемых "крымских диверсантов", к которым также относят Евгения Панова и Андрея Захтея – их обвиняют в подготовке терактов в Крыму. Среди материалов дела нет указаний на то, что эти люди связаны с Сулеймановым напрямую.

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