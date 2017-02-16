Жители деревни в Новой Москве требуют отделения от столицы

Жители деревни Пыхтино в Новой Москве начали сбор подписей за отделение населнного пункта от столичного региона. По мнению подписавшихся под инициативой, Москва не уделяет им должного внимания. Жители деревни уже одиннадцать лет безуспешно пытаются добиться подключения к канализации и водоснабжению.

Как рассказали сами пыхтинцы, власти Москвы начали прокладывать коммуникации в населенном пункте еще в 2006 году. С тех пор в деревне, которая находится в 11 километрах от МКАД, проложили трубы, однако работы то начинались, то прекращались. По словам жителей, с момента присоединения новых территорий к Москве пять лет назад процесс встал окончательно. Теперь они надеются, что с властями Подмосковья договориться о проведении водоснабжения будет проще, с чем со столичными чиновниками.

Осенью 2016 года несколько населенных пунктов на севере Подмосковья на несколько дней остались без света из-за ледяного дождя. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.