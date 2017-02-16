Глава Пентагона: пусть Россия докажет приверженность своим обязательствам

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия должна жить в соответствии с международным правом, "как мы ожидаем от любой зрелой страны на планете". В ближайшее время мы попытаемся пойти с Россией на политическое взаимодействие, сообщил министр, отметив, что в настоящее время нет возможности работать с Россией на военном уровне. Он выступил на пресс-конференции в Брюсселе по окончании встречи министров обороны НАТО.

Министр сообщил, что политические лидеры США и России будут взаимодействовать и попытаются найти общий язык или путь вперед, в том случае, если Россия будет выполнять свои обязательства и вернется к партнерству с НАТО. Но России придется доказать, что она придерживается обязательств, которые она сделала в соглашении Россия-НАТО, подчеркнул министр.

Мэттис отказался комментировать сегодняшние высказывания министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что Пентагон не должен стремиться к диалогу с "позиции силы", в ответ на замечания Мэттиса, заявившего о необходимости продемонстрировать жесткость в отношениях с Россией.

"У меня вообще нет необходимости откликаться на российские заявления", - сказал отставной генерал. «НАТО всегда выступала за военную мощь и защиту демократических свобод и мы намерены передать это нашим детям»,- заявил он.