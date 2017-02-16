Тиллерсон на встрече с Лавровым призвал выполнять Минские соглашения

В Бонне на первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву соблюдать Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Это - первый контакт России с администрацией президента США Дональда Трампа на таком высоком уровне.

Ранее в четверг в Бонне глава МИД Германии Зигмар Габриель в ходе беседы с Сергеем Лавровым призвал Россию использовать всё своё влияние, чтобы добиться от сепаратистов на востоке Украины отвода тяжёлой техники от линии соприкосновения сторон конфликта - в соответствии с договорённостью в рамках Трёхсторонней контактной группы. Об этом сообщили дипломатические источники в Германии.

В Бонне проходит встреча министров иностранных дел стран "Группы 20-и".