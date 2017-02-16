Правительство одобрило законопроект о блокировке "сайтов-зеркал"

Правительство России одобрило законопроект, который вводит упрощенную процедуру блокировки "зеркала" сайтов с пиратскими материалами. Об этом 16 февраля сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По словам Никифорова, законопроект вводит в законодательство понятие"производный сайт в сети интернет" ("зеркальный" сайт). Для блокировки зеркала не потребуется проводить заседание суда – судебного приказа будет достаточно, уточнил министр. Как выразился Никифоров, это "очень хороший законопроект". Министр культуры России Владимир Мединский отметил, что проект закона позволит частично решить проблему пиратства.

13 февраля газета "Коммерсантъ" сообщила, что заключения о признании сайта зеркалом будет Минкомсвязь. Текста законопроекта в открытом доступе в настоящее время нет.

Единый реестр доменных имен, страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную к распространению на территории России информацию действует с конца 2012 года. За время его существования, Роскомнадзор заблокировал более 137 тысяч сайтов. По данным РБК, около 65% сайтов, внесенных в реестр Роскомнадзором, продолжают работать.