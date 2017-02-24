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Дежавю

Февральская революция и Октябрьский переворот. Эфир в 18:30

Войска с орудием у здания Московского совета. 1917 год.

Войска с орудием у здания Московского совета. 1917 год.

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В программе Александра Подрабинека - историк Владислав Аксенов и политолог Станислав Белковский

Нынешняя российская власть находит себе опору как в сталинизме, так и в самодержавии. Деспотические режимы могут отличаться идеологией, но у них общие цели и принципы.

В программе Александра Подрабинека «Дежавю» - историк Владислав Аксенов, политолог Станислав Белковский. Видеотрансляция в пятницу в 18:30.

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