Февральская революция и Октябрьский переворот. Эфир в 18:30

Нынешняя российская власть находит себе опору как в сталинизме, так и в самодержавии. Деспотические режимы могут отличаться идеологией, но у них общие цели и принципы.

В программе Александра Подрабинека «Дежавю» - историк Владислав Аксенов, политолог Станислав Белковский. Видеотрансляция в пятницу в 18:30.

​