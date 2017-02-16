Лавров: на встрече с Тиллерсоном вопрос о санкциях не поднимался

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на первой встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном вопрос об американских санкциях против России не обсуждался.

В ходе состоявшейся в Бонне беседы Тиллерсон выразил готовность Вашингтона работать с Москвой, если это будет отвечать интересам Америки. Он также призвал Россию соблюдать Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Это был первый контакт Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа на таком высоком уровне.

Ранее в четверг в Бонне глава МИД Германии Зигмар Габриель в ходе беседы с Сергеем Лавровым призвал Россию использовать всё своё влияние, чтобы добиться от сепаратистов на востоке Украины отвода тяжёлой техники от линии соприкосновения сторон конфликта.

В Бонне проходит встреча министров иностранных дел стран "Группы 20-и".

