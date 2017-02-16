В Баку встретились начальники генштабов России и США

В Баку встретились глава Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд и начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Ранее на сайте Министерства обороны США сообщалось, что планируется обмен мнениями по поводу состояния отношений между военными двух стран, а также по проблемам взаимодействий в ходе военных операций в целях предотвращения разного рода инцидентов и конфликтных ситуаций.

Это была первая с 2014 года встреча российского и американского командующих высшего уровня.