В Баку встретились начальники генштабов России и США

В Баку встретились глава Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд и начальник Генштаба России Валерий Герасимов.
Ранее на сайте Министерства обороны США сообщалось, что планируется обмен мнениями по поводу состояния отношений между военными двух стран, а также по проблемам взаимодействий в ходе военных операций в целях предотвращения разного рода инцидентов и конфликтных ситуаций.
Это была первая с 2014 года встреча российского и американского командующих высшего уровня.
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