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Новости

При взрыве на юге Пакистана погибли более 70 человек

Один из пострадавших при взрыве в Лал Шахбаз Каландар (Пакистан, 16 февраля 2017 г.)

Один из пострадавших при взрыве в Лал Шахбаз Каландар (Пакистан, 16 февраля 2017 г.)

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На юге Пакистана более 70 человек погибли, свыше 150 - были ранены в результате взрыва в суффийском мавзолее Лал Шахбаз Каландар.

Власти опасаются, что число жертв нападения будет расти.

Взрыв совершил смертник, находившийся в толпе паломников, посещавшим суффийскую святыню в городе Сехван-Шариф.

Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская ячейка террористической группировки "Исламское государство".

По оценкам СМИ, это - один из самых кровавых терактов в Пакистане за несколько последних лет.

Радикальные исламисты считают суфизм вероотступничеством.

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