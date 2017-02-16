При взрыве на юге Пакистана погибли более 70 человек

На юге Пакистана более 70 человек погибли, свыше 150 - были ранены в результате взрыва в суффийском мавзолее Лал Шахбаз Каландар.
Власти опасаются, что число жертв нападения будет расти.
Взрыв совершил смертник, находившийся в толпе паломников, посещавшим суффийскую святыню в городе Сехван-Шариф.
Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская ячейка террористической группировки "Исламское государство".
По оценкам СМИ, это - один из самых кровавых терактов в Пакистане за несколько последних лет.
Радикальные исламисты считают суфизм вероотступничеством.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.