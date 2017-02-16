При взрыве на юге Пакистана погибли более 70 человек

На юге Пакистана более 70 человек погибли, свыше 150 - были ранены в результате взрыва в суффийском мавзолее Лал Шахбаз Каландар.

Власти опасаются, что число жертв нападения будет расти.

Взрыв совершил смертник, находившийся в толпе паломников, посещавшим суффийскую святыню в городе Сехван-Шариф.

Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская ячейка террористической группировки "Исламское государство".

По оценкам СМИ, это - один из самых кровавых терактов в Пакистане за несколько последних лет.

Радикальные исламисты считают суфизм вероотступничеством.

