Бескорыстная помощь: между долгом и сочувствием

Почему молодые волонтеры развлекают стариков, работают в детском хосписе и вызволяют рабов
Подлинные причины альтруизма обсуждаем с руководителем движения "Альтернатива" Олегом Мельниковым, координаторами волонтеров Анастасией Майоровой (детский хоспис "Дом с маяком"), Анастасией Сушко (Центр лечебной педагогики) и психологом Еленой Насиновской. Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 19 февраля в пять часов вечера.
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