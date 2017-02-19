Бескорыстная помощь: между долгом и сочувствием

Подлинные причины альтруизма обсуждаем с руководителем движения "Альтернатива" Олегом Мельниковым, координаторами волонтеров Анастасией Майоровой (детский хоспис "Дом с маяком"), Анастасией Сушко (Центр лечебной педагогики) и психологом Еленой Насиновской. Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 19 февраля в пять часов вечера.