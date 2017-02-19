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Рожденные после СССР

Бескорыстная помощь: между долгом и сочувствием

Художники-волонтеры расписывают стены в детской больнице

Художники-волонтеры расписывают стены в детской больнице

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Почему молодые волонтеры развлекают стариков, работают в детском хосписе и вызволяют рабов

Подлинные причины альтруизма обсуждаем с руководителем движения "Альтернатива" Олегом Мельниковым, координаторами волонтеров Анастасией Майоровой (детский хоспис "Дом с маяком"), Анастасией Сушко (Центр лечебной педагогики) и психологом Еленой Насиновской. Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 19 февраля в пять часов вечера.

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