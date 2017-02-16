27 правозащитных организаций возмущены преследованием Николая Семены

27 правозащитных организаций выразили возмущение в связи с судебным преследованием украинского журналиста Николая Семены, сотрудника сайта "Крым.Реалии" (проекта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

В обнародованном 16 февраля заявлении правозащитного объединения "Платформа гражданской солидарности" говорится, что Кремль готовит новые "политические репрессии против тех, кто посмел критиковать действия России в Крыму, захваченном ею в 2014 году – в нарушение международного права".

Николая Семену обвиняют в "публичных призывах к сепаратизму" за одну из его статей против аннексии Крыма. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Обеспокоенность судьбой Семены выражают ОБСЕ и международные организации в защиту прав журналистов, которые расценивают действия пророссийских властей в Крыму как наступление на независимую прессу и инакомыслие.

В январе президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент заявил, что обвинения в адрес Николая Семены – часть согласованных усилий российских и пророссийских властей, стремящихся лишить жителей Крыма доступа к независимым СМИ.

Правозащитники неоднократно призывали прекратить уголовное преследование журналиста и выпустить его из Крыма для лечения – Семена страдает сердечно-сосудистым заболеванием.

Судебный процесс против журналиста начнется 17 февраля в Симферополе.