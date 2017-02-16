Дональд Трамп: "Вся история с Россией – фейк-ньюз"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "вся история с Россией – фейк-ньюз", имея в виду появившиеся в прессе сообщения о возможных контактах сотрудников его избирательного штаба с российскими представителями во время предвыборной кампании.

По словам президента США, сам он "не имеет никаких дел с Россией" и ему неизвестно о каких-либо контактах его людей с российской стороной.

Выступая в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне, Трамп отметил большое количество утечек секретной информации из Белого дома и выразил мнение, что в спецслужбах кто-то "играет против него".

Президент заявил, что не давал никаких указаний Майклу Флинну до инаугурации обсуждать с кем-то санкции против России. Флинн, занимавший пост советника президента по национальной безопасности, 13 февраля был вынужден уйти в отставку из-за того, что неправильно информировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым – как стало известно СМИ – в декабре прошлого года обсуждал возможность отмены санкций.

Трамп подчеркнул, что по-прежнему хочет наладить с Москвой отношения, поскольку, по его словам, США и Россия имеют огромные ядерные арсеналы, и их конфликт может привести к "ядерному Холокосту". При этом президент США отметил, что договориться с Россией будет крайне сложно из-за негативной позиции американского политического истеблишмента и прессы - а возможно, и позиции России. “Вероятно, Путин считает, что он не сможет договориться со мной, потому что для меня такая договоренность будет политически непопулярной... Может быть, у меня и не получится договориться с Россией, но я по крайней мере пытался" - сказал президент США.