Спорт под нож

У нас в Вологде собирают подписи за сохранение женской баскетбольной команды со смешным названием "Чеваката" (на самом деле, это сокращение от имен основательниц команды). Суд признал клуб банкротом. Возможно, его мог бы спасти городской бюджет, но мэрия, видимо, твердо решила избавляться от профессионального баскетбола. Похоже, судьба "Чевакаты" решена.

В этом вполне скромном событии отразилось сразу несколько явлений, характерных для России.

Первая. Баскетбол любили бывший губернатор Вологодской области Позгалёв и бывший мэр Вологды Шулепов. Забавно, но среди комментариев под петицией выше всех сейчас комментарий Ульяны Шулеповой – дочки бывшего мэра, раньше игравшей в клубе. И с таким покровительством клуб не бедствовал.

Но вот Евгений Шулепов ушел в Государственную думу. После его ухода вступила в силу реформа городского самоуправления: исполнительная власть поделена между двумя людьми, и больше полномочий оказалось у назначенца, который приехал в Вологду из Череповца. Стоит ли удивляться, что ему безразлична судьба местной команды? Но без опеки сверху все быстро пошло в разнос.

Вторая причина. В бедственном положении "Чевакаты" нет вообще ничего удивительного. Для спорта второго эшелона в российской провинции это что-то вполне повседневное. ​Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко говорит, что команды с аналогичными проблемами есть, но он пока не хочет раскрывать их названий. В конце января волейболисты краснодарского "Динамо" отказались выходить на матч, требуя свою зарплату. Депутаты Саратовской областной думы просят правительство сократить финансирование спортивных команд. Футбольный клуб "Орел" в 2017 году может перейти в любительский статус (кстати, в Вологде такая история уже произошла сначала с привычным для горожан "Динамо", а потом с его мимолетным преемником ФК "Вологда").

У государства много новых расходов – от Крыма и Донбасса до Сирии

Футболисты дальневосточного "Луча-Энергии" собираются бойкотировать тренировки из-за проблем с зарплатой: в прошлом году команду без объяснения причин бросил главный спонсор, корпорация "РусГидро". Там же, где играет "Луч", в Футбольной национальной лиге (это вторая по рангу и статусу лига страны), лихорадит многих: финансирование калининградской "Балтики" урезают и областной бюджет, и коммерческие спонсоры. Воронежский губернатор Гордеев специально встречался с местными энергетиками, чтобы просить их не бросать ФК "Факел". В предбанкротном состоянии краснодарская "Кубань", еще недавно выступавшая в премьер-лиге и даже появлявшаяся в еврокубках.

Ничуть не лучше ситуация и в КХЛ – лиге, вроде бы задуманной как русский ответ американскому хоккею. Здесь серьезные финансовые проблемы у уральского "Автомобилиста", тольяттинской "Лады" и даже у обладателя Кубка Гагарина "Салавата Юлаева" (правда, власти Башкортостана, видимо, пойдут на многое, чтобы сохранить команду).

Но последний пример мало что меняет. В России, как известно, плохо умеют зарабатывать даже ведущие футбольные клубы. Когда речь заходит о провинциальном хоккее, баскетболе или волейболе, то очевидно, что почти все эти команды "висят" на местных бюджетах. Больше того, даже в тех случаях, когда у команды формально есть коммерческие спонсоры, они появляются довольно специфическим путем, о чем, кстати, прямо говорит директор "Чевакаты" Валентина Черепанова ("Чева" из названия): "Спонсора назначают. Скажут "помогите" – помогут. Не скажут... Соответственно, сами знаете".

Такая система неплохо работала раньше, но времена поменялись: у государства много новых расходов – от Крыма и Донбасса до Сирии. Эпоха бизнеса в спорт так и не пришла, но и эпоха государства уходит. Затратные, но не очень успешные активы повсюду идут под нож. "Хорошего настроения", как говорит Дмитрий Медведев.

Забавно, впрочем, что на местах происходящее объясняется заботой о детском, юношеском и вообще любительском спорте. Все это очень увлекательно звучит, но тогда позвольте закончить еще одной ссылкой на деятельность нового вологодского мэра. Комментируя отказ от достройки "Дворца искусств" (это такой многострадальный вологодский долгострой), Евгений Шулепов заявил : "Объективно сейчас нет необходимости открывать дополнительно еще одно учреждение культуры – в городе достаточно кружков, секций и музыкальных школ".

Достаточно. Так что вы держитесь, и хорошего вам настроения. И здоровья!

Иван Беляев – журналист Радио Свобода