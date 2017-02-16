Трамп отозвал жалобу на приостановку указа об ограничении иммиграции

Президент США Дональд Трамп отозвал из апелляционного суда жалобу на решение федерального судьи приостановить действие указа об ужесточении иммиграционных правил.

Трамп пообещал на будущей неделе принять новое исполнительное распоряжение по ограничению иммиграции, подчеркнув, что это необходимо "для защиты страны".

9 февраля федеральный апелляционный суд отказался восстановить действие указа Трампа от 27 января о временном запрете на въезд в страну граждан семи стран и приостановке приёма беженцев.

16 февраля в нескольких крупных городах США, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго, Бостон, Хьюстон, прошла акция - вок-аут - в поддержку иммигрантов. Более 100 ресторанов и десятки других заведений сферы обслуживания не работали в знак протеста против иммиграционной политики президента. Организаторы акции "День без иммигрантов" призвали всех живущих в стране неграждан не ходить в четверг на работу, в магазины, кафе, пропустить учебные занятия - чтобы наглядно продемонстрировать ту важную роль, которую они играют в американской экономике и во всех сферах жизни.