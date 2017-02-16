"Краснодар" и "Ростов" выиграли в плей-офф Лиги Европы

Сыграны первые матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Краснодар" на своем поле обыграл турецкий "Фенербахче" 1:0. "Ростов" также на своем поле крупно победил пражскую "Спарту" 4:0. "Зенит" в гостях проиграл бельгийскому "Андерлехту" 0:2.

Остальные матчи завершились с таким результатами:

"Лудогорец" – "Копенгаген" 1:2

"Сельта" – "Шахтёр" Д 0:1

"Олимпиакос" – "Османлыспор" 0:0

"Астра" – "Генк" 2:2

"Гент" – "Тоттенхэм" 1:0

"Боруссия" М – "Фиорентина" 0:1

"АЗ Алкмар "— "Лион" 1:4

"Атлетик" – АПОЭЛ 3:2

"Легия" – "Аякс" 0:0

"Манчестер Юнайтед" – "Сент-Этьен" 3:0

"Вильярреал" – "Рома" 0:4

"Хапоэль" Б-Ш – "Бешикташ" 1:3

ПАОК – "Шальке-04" 0:3

Ответные матчи состоятся 22 и 23 февраля.