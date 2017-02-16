"Краснодар" и "Ростов" выиграли в плей-офф Лиги Европы

Сыграны первые матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".
"Краснодар" на своем поле обыграл турецкий "Фенербахче" 1:0. "Ростов" также на своем поле крупно победил пражскую "Спарту" 4:0. "Зенит" в гостях проиграл бельгийскому "Андерлехту" 0:2.
Остальные матчи завершились с таким результатами:
"Лудогорец" – "Копенгаген" 1:2
"Сельта" – "Шахтёр" Д 0:1
"Олимпиакос" – "Османлыспор" 0:0
"Астра" – "Генк" 2:2
"Гент" – "Тоттенхэм" 1:0
"Боруссия" М – "Фиорентина" 0:1
"АЗ Алкмар "— "Лион" 1:4
"Атлетик" – АПОЭЛ 3:2
"Легия" – "Аякс" 0:0
"Манчестер Юнайтед" – "Сент-Этьен" 3:0
"Вильярреал" – "Рома" 0:4
"Хапоэль" Б-Ш – "Бешикташ" 1:3
ПАОК – "Шальке-04" 0:3
Ответные матчи состоятся 22 и 23 февраля.
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