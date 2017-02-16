Мужчина, которого подозревает Bellingcat, всё отрицает

Человек, связанный, согласно докладу Bellingcat, с доставкой на восток Украины российской установки "Бук", из которой могли сбить малайзийский "Боинг", отрицает свою причастность к гибели лайнера.

В результате авиакатастрофы в районе Донецка 17 июля 2014 года погибли 298 человек - в основном подданные Нидерландов, которые проводят главное расследование.

Русская служба Би-Би-Си связалась с мужчиной, о котором идёт речь, по электронной почте (адрес был указан в расследовании Bellingcat). В коротком ответе он написал, что не имел отношения ни к приказу открыть огонь, ни к самой стрельбе. Он назвал расследование "смесью отобранных фактов и лжи" и попыткой скрыть, что стрельба велась из украинского "Бука".

В докладе независимой группы расследований Bellingcat говорится о личности некоего отставного российского офицера по кличке Хмурый, чьи телефонные разговоры - во время транспортировки "Бука" из России в Донбасс - были предположительно перехвачены украинскими военными, а затем преданы огласке голландским следствием. На этом основании был сделан вывод о причастности указанного мужчины к доставке российского "Бука" под Донецк, где шли бои между сепаратистами, которых поддерживает Россия, и украинскими войсками. По данным голландской стороны, "Боинг" MH17 был сбит именно из российской ракетной установки "Бук".

Русская служба Би-би-си подчёркивает, что не имеет независимого подтверждения того, что приведённая Bellingcat информация относится именно к тому человеку, о котором говорится в докладе.