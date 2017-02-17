"Летят утки". Динамика ловли шпионов – положительная

Доброе утро!

Начните его вместе с апостолом Фомой, который, похоже, наделяет Иисуса Христа “качествами ожившего мертвеца – зомби”.

То, что в кавычках, – цитата из экспертизы, содержащейся в обвинительном заключении по делу екатеринбургского влогера Руслана Соколовского. Раньше мы для краткости писали, что Соколовского арестовали за ловлю покемонов в храме, но теперь эксперты объяснили, что на самом деле он приписывал Спасителю качества “представителей бестиария японской мифологии”. С этим бы апостол Фома не справился – согласно традиции, он дошел только до Индии.

Ну и чтобы закончить с делами духовными: РПЦ решила ходатайствовать о передаче ей Андроникова монастыря в Москве – сейчас там расположен музей Андрея Рублева.

“Летят утки”, – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, когда его спросили, правда ли, что Кремль велел российским государственным СМИ больше не говорить о президенте США Дональде Трампе. О том, что это так, ранее сообщило агентство Bloomberg. Российские телеканалы, как отмечает заведующий “Лапшеснималочной” Андрей Ковалев, действительно перестали говорить о Трампе.





"Вся история с Россией – фейк-ньюз", – сказал Дональд Трамп на пресс-конференции, комментируя отставку своего советника Майкла Флинна. На Флинна, утверждает Washington Post, можно завести уголовное дело, поскольку он врал сотрудникам ФСБ, что наказуемо. Сделать это, правда, можно только при поддержке министерства юстиции.

В ходе той же пресс-конференции (ее бодрое описание по-английски читайте здесь) Дональд Трамп анонсировал новый указ об ограничении иммиграции. Старый указ, сказал Трамп, был хороший – это суды, приостановившие его действие, были плохими. Как раз когда он это говорил, в крупных городах США проходила акция “День без иммигранта”: “понаехавшие” не вышли на работу, чтобы показать, как без них плохо.

“Не скажу!” – воскликнул президент США, когда его спросили, как он собирается реагировать на “провокации” со стороны России. В числе таких провокаций называлось появление российского корабля-разведчика у берегов штата Коннектикут, очень обеспокоившее членов Конгресса от этого штата. В Конгресс, кстати, внесен законопроект, согласно которому санкции США против России могут отменены только с одобрения Конгресса.

Путин, в отличие от Трампа, проявил открытость в вопросе реагирования на иностранные угрозы: “В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб”, – сказал президент России на коллегии ФСБ. Динамика – положительная.

На этом фоне госсекретарь Рекс Тиллерсон встретился в Бонне с Сергеем Лавровым и заверил его, что США готовы сотрудничать с Россией и ожидают от Москвы деэскалации насилия на востоке Украины.

В нежелании изолировать Россию признался и глава НАТО Йенс Столтенберг – но только если Россия согласится уважать территориальную целостность всех государств Европы, включая Украину. Сегодня Столтенберг встречается с Лавровым в Мюнхене. Там открывается конференция по безопасности, на которую съедутся все, в том числе вице-президент США Майкл Пенс. Как раз накануне Европарламент одобрил резолюцию об усилении централизации ЕС и общеевропейской армии.

В субботу ожидается встреча министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции по Украине. Пока же российско-украинские новости сводятся к тому, что СБУ завело уголовное дело на Захара Прилепина по обвинению в терроризме, “Единая Россия” исключила из своих стройных рядов певицу Марию Максакову, жену бежавшего в Украину экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, а разоблаченный Bellingcat отставной российский военный, якобы доставивший “Бук” в Донбасс, твердо заявил, что он здесь ни при чем.

Столь же твердо Рамзан Кадыров обвинил в задолженности Чечни по ЖКХ “Газпром” и “Россети”: "Мы все платим за свет, за газ, но деньги не доходят. Я прошу и представителей министерств Российской Федерации, и компаний, если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ", – сказал глава Чечни.

У Samsung деньги, похоже, доходили: суд центрального округа Сеула выдал ордер на арест вице-президента и фактического руководителя Samsung Group Ли Чже Ена, который подозревается в даче взяток приближенным президента страны.

Три ссылки начнем с американских иммигрантов:

Заключительный фрагмент из воспоминаний американского слависта Карла Проффера, передающий подробности оформления американской визы Бродского в Вене, куда он прибыл 4 июня 1972 года из Ленинграда. Книга выходит в издательстве Corpus.

Отрывок из книги британского экономиста Феликса Мартина “Money. Неофициальная биография денег”, которая вышла в издательстве “Синдбад”. Он посвящен тому, как высмеивали монетарное общество в Древних Афинах и почему Спарте удалось отказаться от денег, а Советской России – нет.

Средневековый человек читал фасад собора как книгу: скульптурные изображения рассказывали ему о природном и животном мире, о христианской истории и символах. Читайте краткий ликбез о том, как именно.

Хороших вам выходных.

Искренне ваши,

Семь-сорок