"Диссернет" нашёл плагиат в новом приговоре Навальному по "Кировлесу"

Текст повторного приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу "Кировлеса" почти полностью совпадает с решением суда, вынесенным три года назад. К такому выводу пришли эксперты сообщества "Диссернет". Из 57 страниц приговора, вынесенного в феврале 2017 года судом в Кирове, только одна полностью отличается от первого вердикта, зачитанного в июле 2013 года, сообщает "Дождь".

Сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин, назвал идентичность текстов на первых 23 страницах второго приговора "восхитительной". На них, в частности, приводятся показания свидетелей. Кроме того, в новом приговоре тот же порядок исследования доказательств, отметил Заякин. Отличия, по его словам, есть только в показаниях подсудимых и в той части документа, где приводится оценка доказательств.

Ранее адвокаты Навального заявляли, что судья Алексей Втюрин, который вёл второй процесс,скопировал показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления различались.

8 февраля на повторном суде по делу "Кировлеса" Алексея Навального и Петра Офицерова признали виновными в хищениях и приговорили пяти и четырем годам условно – соответственно.Таким образом,приговор не изменился по сравнению с 2013 годом, когда реальные сроки осужденным также заменили на условные.

Европейский суд по правам человека признал первый приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.