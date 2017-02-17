В Хабаровске обвиняемые в убийстве животных признали вину

Прокурор будет просить реальные сроки наказания для двух жительниц Хабаровска, обвиняемых в издевательствах над животными. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными – два года лишения свободы. Однако девушек обвиняют ещё в ряде преступлений, в числе которых есть и тяжкое - разбой. Нападение на человека с оружием наказывается сроком до десяти лет лишения свободы, отметил прокурор.

17-летние жительницы Хабаровска уже дали признательные показания и раскаялись. Это будет учтено судом, подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемые находятся под арестом.

По версии следствия, их жертвами стали не менее 15 животных и птиц. Уголовное дело было возбуждено после того, как в октябре прошлого года в соцсетях появились записи о двух студентках из Хабаровска, которые издеваются над бездомными животными с фотографиями изувеченных тел кошек и собак. Позже Следственный комитет возбудил новые уголовные дела в отношении девушек. Их подозревают в разбое, возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих.