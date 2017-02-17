Финляндия увеличит численность своих военных на 50 тысяч человек

Финляндия увеличит армию на 50 тысяч солдат из-за роста напряженности в Балтийском регионе и действий России на востоке Украины. Численность военнослужащих составит около 280 тысяч человек.

В докладе по оборонной политике правительства Финляндии говорится, что Россия стремится укрепить статус мировой державы и готова применить регулярную армию для достижения своих целей.

Финляндия не входит в число государств-членов Североатлантического союза. На расширение штата военных страна будет выделять около 55 миллионов евро ежегодно. Финское оборонное ведомство сосредоточится на развитии сухопутных войск и войск быстрого реагирования.