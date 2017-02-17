Человек в костюме "Ждуна" пришел на акцию "Почты России"

На открытие программы "Почты России" "Почта без очередей" в одном из отделений пришел человек в костюме популярного мема "Ждуна". Об этом в пятницу сообщает РИАМО. Фотографии с ним также появились в соцсетях.

"Ждуном" в российском интернете назвали скульптуру голландской художницы Маргрит ванн Брифорт. Скульптура представляет собой существо со сложенными на животе руками и печальным выражением лица. В начале 2017 года в российском интернете появилось множество коллажей со "Ждуном" в различных очередях.

"Почта России" часто подвергалась критике посетителей из-за больших очередей в отделениях и задержек при доставке посылок и писем. В одном из коллажей пользователи сделали "Ждуна" логотипом "Почты России".

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