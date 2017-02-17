Росгвардия обучит депутатов владеть гранатометом и водить БТР

Росгвардия проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и руководителей ведущих СМИ. В учениях накануне отмечаемого в России 23 февраля Дня защитника Отечества примут участие 60 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

По каким критериям оценивали годность желающих к прохождению курса, не уточняется. Сообщается, что их ожидают учебные стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных и станковых гранатометов. Кроме того, им предстоит совершенствовать навыки вождения бронированного автомобиля "Тигр" и БТР-80 и соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина на приз директора Росгвардии.

Это первый курс боевой подготовки, организованный для депутатов Госдумы очередного созыва. Три года назад подобные учения проводил сам министр обороны Сергей Шойгу.

В декабре 2015 года "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин случайно ранил себя в ногу во время тренировочной стрельбы и был доставлен в больницу. Позже в правительстве опровергли эту информацию.

О мучениях депутата Госдумы Игоря Зотова, застрявшего в танке на международной выставке вооружений, ранее рассказала "Независимая газета".

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