В Элисте судят экс-сотрудников ФСИН по делу о гибели осужденного

В Элисте началось рассмотрение уголовного дела в отношении семи сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которых обвиняют в пытках осужденных и смерти одного из них – Дмитрия Батырева. Об этом в пятницу сообщает правозащитная организация "Зона права".

Среди обвиняемых бывший начальник ИК-1 Элисты Баатр Дорджиев, два сотрудника отдела безопасности, оперуполномоченный, дежурный помощник начальника учреждения, бывший заместитель начальника отдела специального назначения и врач. Им инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, пособничество в превышении полномочий и халатность. Трех сотрудников обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть осужденного.

По данным следствия, в сентябре 2012 года обвиняемые избивали осужденных, которые не оказывали им сопротивления. Таким образом они требовали от заключенных соблюдать режим отбывания наказания. Все пытки снимались на видеокамеру. В ноябре 2015 года трое сотрудников ИК-1 избили до смерти Дмитрия Батырева за отказ представиться. По версии Следственного комитета, Дорджиев дал указание поднять к потолку видеокамеру в помещении, где пытали Батырева. Также следствие считает, что врач видел происходящее, но не оказал заключенному помощи.

Впоследствии, как утверждается в материалах дела, Дорждиев приказал обвиняемым нанести себе телесные повреждения, чтобы подтвердить придуманную им версию о том, что Батырев напал на сотрудников ИК-1 с лезвием.

Следующее заседание суда пройдет 7 марта.

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