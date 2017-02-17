В Казахстане при сходе лавины погибли семеро военных

Семь военнослужащих погибли в Казахстане в результате схода лавины в ущелье Коксай, где проходили плановые учения по боевой подготовке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Он уточнил, что информация о жертвах предварительная, а под лавину попали 22 военных, десять из которых уже удалось спасти.

В поисково-спасательных работах принимают участие спасатели и военнослужащие той же части, бойцы которой оказались под завалами.