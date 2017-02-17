Экс-госсекретарь Джон Керри будет преподавать в Йельском университете

Бывший государственный секретарь США Джон Керри станет преподавателем в Йельском университете, который он окончил в 1966 году. В заявлении на сайте университета говорится, что политик будет курировать новую программу по решению глобальных проблем.

В частности, Керри затронет темы несостоявшихся государств, авторитаризма и изменения климата. В университете заявили, что программа поможет в разработке новых политический идей.

Джон Керри занимал пост государственного секретаря США с 2013 по 2017 год. До этого он некоторое время был старшим сенатором от штата Массачусетс.

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