В Уфе корреспонденту Радио Свобода отказано в аккредитации

В Уфе городские власти отказали в аккредитации при городском совете на 2017 год корреспонденту Радио Свобода Артуру Асафьеву.

Члены Комиссии по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям горсовета Уфы, как сообщается на сайте горсовета, сослались на параграф "Регламента аккредитации и работы средств массовой информации городского округа город Уфа", в котором говорится, что в аккредитации СМИ может быть отказано, если оно "не освещает вопросы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления города Уфы". Комиссия аккредитовала около 70 журналистов от 14 муниципальных, региональных и федеральных, изданий.

Журналист выразил удивление решением властей и предположил, что депутаты "незнакомы с законодательством". Федеральный закон "О средствах массовой информации" не ставит условием аккредитации наличие или отсутствие публикаций о деятельности освещаемого органа власти или самоуправления. При этом, деятельность и Совета, и городской администрации достаточно подробно освещалась как на сайте и в эфире Радио Свобода, так и на сайте одного из проектов корпорации Радио Свободная Европа\Радио Свобода Idel.Реалии.