В Минске протестуют против "налога на тунеядство"

В Минске проходит Марш рассерженных белорусов – массовая акция против декрета о тунеядстве. Несколько сот человек собрались у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко на Октябрьской площади. Они требуют отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны.

Манифестанты также хотят отмены повышения пенсионного возраста и требуют от властей остановить снижение доходов населения и вернуть "свободные и честные выборы". Участники акции планируют пройти маршем к министерству по налогам и сборам. Среди организаторов мероприятия – бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич и Владимир Некляев. Белорусская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию марша.

"Налог на тунеядство" введен в Белоруссии в апреле 2015 года. Тогда Александр Лукашенко подписал президентский декрет "О предупреждении социального иждивенчества". Взнос размером около 170 евро должны платить все официально не работающие граждане страны. Первый срок уплаты налога заканчивается 20 февраля. К настоящему времени его оплатили около 10 процентов должников.