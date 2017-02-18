Поход Мальбрука

Неделю не утихают страсти по поводу официально объявленного решения писателя-фронтовика (или точнее - писателя-омоновца) Захара Прилепина стать «комиссаром в пыльном шлеме» в батальоне патриотов, готовых отдать жизнь и нести смерть за «Русский мир» на просторах украинского Донбасса. После чего прозаик, многотиражник и лауреат многочисленных премий, самой последней из которых стала премия правительства России в области культуры за 2016 год, размером в один миллион рублей, отправился на Донбасс. В доказательство серьезности этих намерений телезрители могли лицезреть, как писатель в «камуфляже», вооруженный пистолетом ТТ, прогуливался с решительно-озабоченным видом перед строем добровольцев-ополченцев, предположительно где-то в Донбассе.

В комедии Николая Эрдмана «Самоубийца» сюжет строится вокруг заявления главного героя Семена Семеновича Подсекальникова о намерении покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с женой по поводу ливерной колбасы. Подсекальников пишет записку, в которой просит никого в своей смерти не винить. Остальные персонажи на протяжении пьесы уговаривают его не делать этого, ну а уж если решился, то сделать ради какого-либо благого дела. «Так нельзя, гражданин Подсекальников, – уговаривает его Аристарх Доминикович Гранд–Скубик. – Ну, кому это нужно, скажите, пожалуйста, «никого не винить». Вы, напротив, должны обвинять и винить, гражданин Подсекальников. Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно. Стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как общественник».

Вот и Прилепин: решил свести счеты с собой, с писателем, как «общественник». Объявил крестовый поход на «русский город» Киев. Для чего призвал в свою рать Пушкина, Лермонтова и Толстова. «Чем у нас занимались Лермонтов и Толстой? – спросил как-то и сам ответил на свой вопрос в одном интервью Прилепин, - Они служили в русском спецназе».

«…Война более важная вещь, чем собачья свадьба нашей литературы», - цитирует отправившегося 1829 году на турецкую войну Пушкина Прилепин. Но цитата эта на самом деле не более, чем фейк. «Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы», - действительно писал Пушкин в письме Вяземскому в 1831 году, по поводу холерных бунтов. Но никак не о войне.

Многие считают Прилепина талантливым писателем. Это вопрос вкуса, и речь в данном случае не идет о литературе, поскольку Прилепин еще более талантливый имитатор и провокатор. Зачем нужно было будоражить общественность и врать не только про Пушкина, но и про поездку в Донбасс, если 15 февраля у Прилепина концерт в Волгограде, 16-го - спектакль в Саратове, 17-го - в Вольске, 18-го - в Пензе, а потом - презентации в Челябинске, Москве и далее по списку? Фашисты и бендеровцы в этих населенных нами с вами пунктах должны трепетать, паковать чемоданы и бежать от карающей длани политрука-имитатора?

К чему вся эта комедия в духе Подсекальникова? Неужели просто для того, чтобы распиарить свою новую книжку «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»? В этом взводе, кстати, где комиссаром выступает сам автор, храбро сражаются против Франции, Турции, Швеции, Пугачева и других врагов русского мира такие классики, как Державин, Денис Давыдов, Чаадаев, Пушкин …

В 2010 году Прилепин требовал смены «путинской системы». Чего в этих призывах было больше? Убеждений или провокации? Провокация осталась. А вот убеждения по ходу пьесы менялись. В 2013 году Прилепин обнародовал антисемитское «Письмо Сталину», поставив для конспирации эпиграфом строчки поэта-фронтовика Бориса Слуцкого. «Ты сохранил жизнь нашему роду, – обращается ернически от имени всех российских евреев к отцу народов Захар Прилепин, в миру Евгений Лавлинский, - Если бы не ты, наших дедов и прадедов передушили бы в газовых камерах, аккуратно расставленных от Бреста до Владивостока, и наш вопрос был бы окончательно решен. Ты положил в семь слоев русских людей, чтоб спасти жизнь нашему семени. Когда мы говорим о себе, что мы тоже воевали, мы отдаем себе отчет, что воевали мы только в России, с Россией, на хребте русских людей... Ты – иная точка отсчета. Ты другой полюс. Ты носитель программы, которую никогда не вместит наше местечковое сознание».

Главный вопрос вот в чем: является ли эта акция личной инициативой Прилепина, или она спущена сверху государством, своевременно оказавшим писателю материальную помощь в размере одного миллиона рублей?

Про войну «на хребте русских людей» и про «местечковое сознание» писателю-омоновцу резко, но по делу, ответил тогда «поэт-правдоруб» Игорь Иртеньев: “Это кто, бл..., воевал на хребте русского народа? Борис Слуцкий, который бы в гробу перевернулся, узнав, что ты украсишь свой пасквиль эпиграфом из него? Мой отец, вернувшийся с фронта, на который ушел добровольцем, с двумя тяжелыми ранениями? Полмиллиона евреев, которые воевали в Великую Отечественную? Двести тысяч, которые погибли на ней? Мразь ты, Прилепин, мелкая подлая мразь»ю

Примечательно, что сегодня среди тех, кто поддержал решение политрука (даже если все это шоу - не более чем собственный пи-ар), оказалась поэтесса Юнна Мориц, автор песенки о резиновом ежике, который «шел и насвистывал дырочкой в правом боку». «В свете такой восторженной, отечественной и международной ненависти к России – русофобщины! – Захар Прилепин великолепен, он "идет на вы!" на войну, рискуя собственной жизнью, и за ним пойдут батальоны добровольцев», - написала Мориц на своей страничке в Фейсбуке. Тут важно напомнить, что кроме гениального ежика с дырочкой, и пони, который «бегают по кругу» каждый вечер перед сном наших детей, эта поэтесса знаменита еще одним стихом: «Как мало еврея в России осталось, как много жида развелось...» Это она, конечно, не про Прилепина, а так, вообще …

Итак, посреди звенящей февральской стужи омоновец Лавлинский и писатель Прилепин, оба-два, отправляются в Донбасс, где политрук-майор уже почти два года служит советником бывшего техника-электромеханика шестого разряда, а ныне верховного главнокомандующего вооруженных сил непризнанной «ДНР» Или мы уже запутались: один (Лавлинский) на войну Донбасс, а другой (Прилепин) на концерт в Саратов?

Главный вопрос вот в чем: является ли эта акция личной инициативой Прилепина, или она спущена сверху государством, своевременно оказавшим писателю материальную помощь в размере одного миллиона рублей? Отправились в свою Вальхаллу Гиви с Моторолой, которых Прилепин боготворил - как истинных рыцарей «Русского мира», до такой степени, что теперь сам готов заменить в телеке своих усопших боевых друзей. Да, они были незаменимы в горячей фазе вооруженного противостояния в Восточной Украине, где на самом деле воевали (да и сейчас воюют) российские солдаты и офицеры, а на экранах мелькали юродивые Гиви с Моторолой. Трудно представить себе, что нельзя было выбрать, даже среди мойщиков оконом и охранников супермаркетов, более приличных персонажей.

Но в этом и был весь смысл. Десятки, если не сотни, тысяч таких же неприкаянных носителей нервной системы общепринятого типа, в майках-алкоголичках, с банкой пива в одной руке и прядью волос побитой супруги в другой, каждый день видели свое отражение на телеэкране. Моторола ежедневно обращался к ним простым, доступным языком: «Пацаны, вы - ничто! Но вы можете стать всем! Езжайте сюда! Будете героями, такими, как я. В «камуфляже», с наградами, с большим пистолетом, на хорошей тачке. Денег по легкому поднимете. И ничего вам за это не будет». И все эти отечественные гиви и моторолы чесали свои репы, ехали в Донбасс, чтобы превратиться в пушечное мясо.

Чем меньше в Кремле понимали, что делать с Донбассом, тем быстрее иссякал этот поток. По-видимому, все же решили на самом верху, что войну продолжать дальше нет смысла, да и очень затратно. В «ДНР» нужны новые персоналии, с которыми Киев, по мнению Кремля, мог бы вести диалог. Нужна смена имиджа. Быдлогерои сыграли свою роль. Их зачистили, освободили поляну для новых романтиков. Вот на нее и вышел Байрон «Русского мира» Захар Прилепин - все-таки не Шариков с балалайкой и пулеметом, а писатель-омоновец с книжкой и ТТ. Однако вооруженный до зубов Прилепин отправился в Саратов, а не в Донецк...

В моем романе «Аэропорт» про войну на Донбассе, основанном на реальных фактах, есть два персонажа, прототипами которых, не скрою,стали Гиви и Моторола. В 2015 году я предсказал и судьбы буквально до деталей. Роман может кому-то нравится, кому-то - нет, но в этом смысле он оказался пророческим. В моем новом романе, который выходит в мае и действие которого также частично происходит в Донбассе, присутствует писатель по фамилии Захарьин, почвенник, имперец и антисемит до мозга костей. Захарьин в «камуфляже» и с пистолетом ТТ отправляется на восток Украины, чтобы возглавить борьбу за «Русский мир». По пересечении открытой границы во время бандитской разборки на бензоколонке, отжатой «ополченцами» у местных бандитов, Захарьин получает пуль в лоб. Эта глава написана три месяца назад.

В заключении приведу вольный перевод французской солдатской песенки 1709 года «Мальбрук в поход собрался»

Мальбрук в поход собрался,

Наелся кислых щей,

В походе обо...лся,

И умер в тот же день.

Четыре генерала

Его штаны несли.

И двадцать три капрала

Г...но из них трясли.

Его похоронили,

Где раньше был сортир.

В могилу положили

Об...ранный мундир.

Сергей Лойко – журналист и писатель

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