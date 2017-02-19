Музыка после Освенцима и ГУЛага. Эфир в 20:05

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Возвращение Мечислава Вайнберга
Возвращение Мечислава Вайнберга. Гости программы: главный редактор газеты "Музыкальное обозрение" Андрей Устинов, и историк, писатель Павел Полян. Эфир в 20:05.
Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года
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