В аннексированном Крыму задержали бойца добровольческого батальона

В аннексированном Крыму задержан боец крымскотатарского добровольческого батальона гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев. Подконтрольные России власти полуострова обвиняют его в попытке незаконного пересечения границы.

ФСБ России утверждает, что на допросе задержанный якобы рассказал о подготовке добровольческим батальоном "диверсий" в Крыму, в частности, на пограничных пунктах пропуска.

Зайтуллаев находится в следственном изоляторе в Симферополе, на него заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Власти Украины пока не прокомментировали задержание.