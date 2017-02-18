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Новости - мир

Немецкое литературное агентство отказалось сотрудничать с Прилепиным

Захар Прилепин

Захар Прилепин

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Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency отказалось сотрудничать с писателем Захаром Прилепиным. Это связано с сообщениями о том, что Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Как пишет газета "Коммерсант", агентство выполнит свои обязательства по контракту перед всеми партнерами-издательствами, публикующими произведения Прилепина в переводах. Возможные прибыли от произведений писателя компания пожертвует правозащитной организации Amnesty International.

Wiedling Literary Agency представляет интересы русскоязычных авторов в западных странах. Компания также представляет охраняемые авторским правом произведения авторов двадцатого века, в частности, Бориса Пастернака и Ильи Ильфа.

13 февраля стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики". Он заявил, что будет участвовать в боевых действиях. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины Прилепин активно поддерживал пророссийских сепаратистов.

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